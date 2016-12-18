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Военный самолет ВВС Индонезии разбился над одним из островов Океании: погибли 13 человек

18 декабря 2016 10:42
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Новости Индонезии. Военный самолет ВВС Индонезии разбился над одним из островов Океании. Погибли 13 человек – это все, кто был на борту воздушного судна. Авиалайнер рухнул 18 декабря рано утром. Спасатели ищут обломки и тела жертв авиакатастрофы.

На данный момент известно следующее: самолет направлялся на остров Новая Гвинея. Однако погода внесла коррективы в планы экипажа. Мощный ветер выбил крылатую машину из воздушного потока и она врезалась в гору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиакатастрофа

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