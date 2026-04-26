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В Вильнюсе не стихают протесты против давления на СМИ

26 апреля 2026 08:36
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В Вильнюсе не стихают протесты против давления на средства массовой информации. Накануне центральная площадь литовской столицы вновь была заполнена митингующими журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вильнюсе не стихают протесты против давления на СМИ-2

В центре акции оказался бульдозер. Участники протеста преградили путь этой машине, олицетворяющей попытки властей продавить нужные им законы о СМИ. В парламенте ранее инициировали поправки, которые позволяют уволить неугодных руководителей государственного телеканала и сократить его финансирование. Европейский вещательный союз осудил такие действия. Письмо с требованием сохранить свободу слова подписали руководители 27 общественных вещателей ЕС. 

# Протесты

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