В Вильнюсе не стихают протесты против давления на СМИ

В Вильнюсе не стихают протесты против давления на средства массовой информации. Накануне центральная площадь литовской столицы вновь была заполнена митингующими журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре акции оказался бульдозер. Участники протеста преградили путь этой машине, олицетворяющей попытки властей продавить нужные им законы о СМИ. В парламенте ранее инициировали поправки, которые позволяют уволить неугодных руководителей государственного телеканала и сократить его финансирование. Европейский вещательный союз осудил такие действия. Письмо с требованием сохранить свободу слова подписали руководители 27 общественных вещателей ЕС.