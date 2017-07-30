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В Венесуэле в день выборов убили кандидата в Конституционную ассамблею

30 июля 2017 17:48
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле в день выборов убили кандидата в Конституционную ассамблею. По последним данным, группа неизвестных ворвалась в дом юриста Хосе Пенеды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Венесуэле в день выборов убили кандидата в Конституционную ассамблею-1

Бандиты совершили несколько выстрелов по адвокату, а затем скрылись с места преступления. Полиция занимается расследованием.

# Убийство

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