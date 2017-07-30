Новости Венесуэлы. В Венесуэле в день выборов убили кандидата в Конституционную ассамблею. По последним данным, группа неизвестных ворвалась в дом юриста Хосе Пенеды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Венесуэлы. В Венесуэле в день выборов убили кандидата в Конституционную ассамблею. По последним данным, группа неизвестных ворвалась в дом юриста Хосе Пенеды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Бандиты совершили несколько выстрелов по адвокату, а затем скрылись с места преступления. Полиция занимается расследованием.