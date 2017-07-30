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Из-за просочившейся в здание воды в Пакистане обрушилась крыша семинарии: погибли 6 студентов

30 июля 2017 13:12
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Новости Пакистана. В Пакистане при обрушении крыши религиозной семинарии погибли 6 студентов. Еще 12 получили различные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за просочившейся в здание воды в Пакистане обрушилась крыша семинарии: погибли 6 студентов-1

Спасатели сообщают, несколько человек все еще могут находиться под завалами. Ведется поисковая операция По предварительным данным, крушение произошло из-за просочившейся воды в фундамент здания.

# Обрушение дома

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