В Германии мужчина открыл огонь по посетителям ночного клуба: погибли два человека, трое ранены

Новости Германии. В Германии в результате стрельбы в ночном клубе погиб один человек, трое тяжело ранены. ЧП произошло в городе Констанц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Германии в результате стрельбы в ночном клубе погиб один человек, трое тяжело ранены. ЧП произошло в городе Констанц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина открыл огонь по посетителям дискотеки. Вскоре он попытался скрыться, однако началась перестрелка с полицией. Нарушитель получил серьезные пулевые ранения, он скончался в больнице. Сейчас на месте преступления работают эксперты.