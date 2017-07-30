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В Германии мужчина открыл огонь по посетителям ночного клуба: погибли два человека, трое ранены

30 июля 2017 10:45
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Новости Германии. В Германии в результате стрельбы в ночном клубе погиб один человек, трое тяжело ранены. ЧП произошло в городе Констанц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии мужчина открыл огонь по посетителям ночного клуба: погибли два человека, трое ранены-1

Мужчина открыл огонь по посетителям дискотеки. Вскоре он попытался скрыться, однако началась перестрелка с полицией. Нарушитель получил серьезные пулевые ранения, он скончался в больнице. Сейчас на месте преступления работают эксперты.

# Стрельба

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