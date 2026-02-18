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В Великобритании зафиксирован максимальный уровень безработицы с 2021-го

18 февраля 2026 06:40
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В Великобритании зафиксирован самый высокий с 2021 года уровень безработицы. В январе показатель составил 5,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании зафиксирован максимальный уровень безработицы с 2021-го-2

Особенно сложная ситуация среди молодежи: 14 % людей в возрасте от 18 до 24 лет не имеют работы. Дополнительно осложняет положение замедление роста зарплат, что оказывает негативное влияние на экономику страны. Эксперты предполагают, что Банк Англии может пойти на снижение ключевой ставки – это могло бы поддержать рынок труда. 

# Великобритания

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