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В Великобритании предлагают увеличить пенсионный возраст до 75 лет

19 августа 2019 17:08
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Новости Великобритании. В Великобритании могут увеличить пенсионный возраст до 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое предложение поступает пока только от социологов. Они предлагают внедрить реформу постепенно, в два этапа.

По мнению специалистов, нововведение будет способствовать росту экономики, улучшению благополучия пожилых работников и увеличению их накоплений. Кроме того, снизится уровень безработицы. Отметим, сейчас жители Королевства могут уйти на законный отдых в 65 лет.

В Великобритании предлагают увеличить пенсионный возраст до 75 лет-1

# Пенсионеры # Фотофакт

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