В Великобритании предлагают увеличить пенсионный возраст до 75 лет

Новости Великобритании. В Великобритании могут увеличить пенсионный возраст до 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое предложение поступает пока только от социологов. Они предлагают внедрить реформу постепенно, в два этапа.

По мнению специалистов, нововведение будет способствовать росту экономики, улучшению благополучия пожилых работников и увеличению их накоплений. Кроме того, снизится уровень безработицы. Отметим, сейчас жители Королевства могут уйти на законный отдых в 65 лет.