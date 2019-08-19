Новости Индии. Жителей Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления. Причиной стал выход из берегов реки Ямуна. Наибольшей опасности подвержены те районы, которые находятся в низинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массово эвакуировать людей помогают силы полиции и гражданской обороны. За последние недели грозовые ливни спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках во многих районах Индии, в том числе и в Нью-Дели.