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Жителей Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления

19 августа 2019 13:48
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Новости Индии. Жителей Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления. Причиной стал выход из берегов реки Ямуна. Наибольшей опасности подвержены те районы, которые находятся в низинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жителей Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления -1

Массово эвакуировать людей помогают силы полиции и гражданской обороны. За последние недели грозовые ливни спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках во многих районах Индии, в том числе и в Нью-Дели.

Жителей Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления -4

В результате разгула стихии уже погибли около 300 человек. Нынешний муссон признан одним из самых разрушительных для Индии за последние 10 лет.

Жителей Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления -7

Жителей Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления -9

# Наводнение # Фотофакт

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