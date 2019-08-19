Новости Индии. Жителей Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления. Причиной стал выход из берегов реки Ямуна. Наибольшей опасности подвержены те районы, которые находятся в низинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Жителей Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления. Причиной стал выход из берегов реки Ямуна. Наибольшей опасности подвержены те районы, которые находятся в низинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массово эвакуировать людей помогают силы полиции и гражданской обороны. За последние недели грозовые ливни спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках во многих районах Индии, в том числе и в Нью-Дели.
В результате разгула стихии уже погибли около 300 человек. Нынешний муссон признан одним из самых разрушительных для Индии за последние 10 лет.