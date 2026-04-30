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В Великобритании около 3 млн семей сокращают расходы на питание из-за роста стоимости жизни

30 апреля 2026 19:59
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Но, как бы политики громко не кричали с трибун, кризис зачастую стучится не в двери министерств, а в полупустые холодильники обычных людей. В Великобритании около 3 миллионов семей вынуждены сокращать количество приемов пищи, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Такова плата за рекордный рост стоимости жизни и обвал потребительского доверия, который вернул страну к показателям кризисного 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании около 3 млн семей сокращают расходы на питание из-за роста стоимости жизни-2

Уровень доверия британцев к экономике в апреле упал до  62 %. При этом 71 %  жителей ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в ближайший год. Особенно остро граждане реагируют на рост цен на продукты. Обеспокоенность увеличением стоимости базовых товаров выражают 83 % взрослого населения. 

В Великобритании около 3 млн семей сокращают расходы на питание из-за роста стоимости жизни-4

Две трети домохозяйств уже изменили свои покупательские привычки. Почти половина опрошенных перешли на более дешевые товары, а почти каждый третий ориентируется исключительно на акции и скидки. Дополнительным бременем стали и цены на топливо. Их ростом обеспокоены 83 % британцев. Треть из них отказалась от путешествий. Более одного из десяти респондентов реже навещает родственников и друзей из‑за высоких цен на бензин. 

# Новости Великобритании

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