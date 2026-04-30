В Великобритании около 3 млн семей сокращают расходы на питание из-за роста стоимости жизни

Но, как бы политики громко не кричали с трибун, кризис зачастую стучится не в двери министерств, а в полупустые холодильники обычных людей. В Великобритании около 3 миллионов семей вынуждены сокращать количество приемов пищи, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Такова плата за рекордный рост стоимости жизни и обвал потребительского доверия, который вернул страну к показателям кризисного 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень доверия британцев к экономике в апреле упал до 62 %. При этом 71 % жителей ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в ближайший год. Особенно остро граждане реагируют на рост цен на продукты. Обеспокоенность увеличением стоимости базовых товаров выражают 83 % взрослого населения.