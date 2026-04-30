В Сейме Польши попытались уволить министров здравоохранения и климата

Безразличие, помноженное на безденежье. Так можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась в сфере здравоохранения Польши. Сегодня в Сейме из-за неспособности вытянуть больницы из кризиса попытались уволить министра здравоохранения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следом хотели отправить в отставку и министра климата – за некомпетентность. И хоть чиновники спасли свои кресла, трибуна Сейма превратилась, как выразился премьер-министр Дональд Туск, в «гигантскую клетку, полную безумцев».

Основными темами для критики вновь стали больницы, утонувшие в долгах, и очереди к врачам. Следом депутаты добрались до экологического ведомства и разгромили программу «Чистый воздух». В рамках инициативы государство обещало людям субсидии на новые котлы и утепление жилья, чтобы избавить страну от угольного смога. Но на деле программа задохнулась в коррупции.

Паулина Матысяк, депутат Сейма Польши от партии «Вместе»:

Государство позвало людей в программу, а когда начались проблемы – бросило, да еще и правила игры поменяло задним числом, ударив по самым бедным. Есть люди, которые обогревают порой только одну комнату. Есть пенсионеры, которые боятся очередного отопительного сезона, потому что не знают, платить за лекарства или за отопление. Есть жители старых многоквартирных и частных домов, которые знают, что им нужно что-то менять, но им не на что.

Анна-Мария Жуковская, депутат Сейма Польши от партии «Новые левые»:

Урезание и перенос сроков профилактических исследований нерационально с экономической точки зрения. Потому что невылеченная болезнь, такая как рак, когда она достигает той стадии, когда пациента уже не спасти, будет стоить в разы больше, чем профилактика. Ранее в Польше прошла общенациональная акция протеста медиков под названием «Черная неделя». Врачи обеспокоены тем, что долги районных больниц приближаются к 9 миллиардам злотых. Под угрозой закрытия могут оказаться до 50 госпиталей по всей стране. Тем временем, дефицит Национального фонда здоровья к концу 2026 года может достичь 23 миллиардов злотых.