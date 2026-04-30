У литовцев изымают частные участки для строительства военного полигона

Объект займет больше 14,5 тысяч гектаров земли и превратит тихий уголок в милитаризованную зону. Полностью он будет готов к 2030 году и сможет принять до 4 тысяч солдат стран НАТО. Под строительство будущего стрельбища у литовцев изымают почти 2 тысячи частных участков. Компенсации пообещали, но выплат придется ждать почти два года. Местные жители, а также граждане соседней Польши не раз выходили на митинги, призывая спасти лес и не уничтожать природу. Люди требовали провести международную экспертизу, обвиняя Кабинет министров в том, что это судьбоносное для страны решение было принято тайно. Литовцы собрали больше 10 тысяч подписей под петицией против строительства стрельбища, но, как водится в Прибалтике, что пером ни пиши, топором все равно вырубят.