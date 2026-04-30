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У литовцев изымают частные участки для строительства военного полигона

30 апреля 2026 19:56
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Милитаризация вместо экологии – литовские власти дали зеленый свет строительству масштабного военного объекта в Капчяместисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на активное сопротивление местных жителей и экологов, Гитанас Науседа официально утвердил создание полигона.

У литовцев изымают частные участки для строительства военного полигона-2

Объект займет больше 14,5 тысяч гектаров земли и превратит тихий уголок в милитаризованную зону. Полностью он будет готов к 2030 году и сможет принять до 4 тысяч солдат стран НАТО. Под строительство будущего стрельбища у литовцев изымают почти 2 тысячи частных участков. Компенсации пообещали, но выплат придется ждать почти два года. Местные жители, а также граждане соседней Польши не раз выходили на митинги, призывая спасти лес и не уничтожать природу. Люди требовали провести международную экспертизу, обвиняя Кабинет министров в том, что это судьбоносное для страны решение было принято тайно. Литовцы собрали больше 10 тысяч подписей под петицией против строительства стрельбища, но, как водится в Прибалтике, что пером ни пиши, топором все равно вырубят.

# Протесты # Строительство # Европейский союз

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