CNN Turk: взрыв близ порта Турции прогремел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном

Взрыв вблизи турецкого порта Деринче прогремел в элеваторе (сооружение для хранения большого количества зерна и доведения его до кондиционного состояния), сообщает CNN Turk, передает РИА Новости.

Представители властей пока не говорят о том, мог ли причиной взрыва стать процесс сжатия газа. По сообщению источника в портовом операторе Safiport, произошедший взрыв не повлиял на работу порта. Последствия взрыва были ощутимы в соседнем городе Гёльджюк: дым от взрыва был хорошо виден из разных уголков города. На места происшествий были направлены пожарные службы и скорая помощь, а также антитеррористические подразделения.

Также СМИ сообщают, в результате взрыва число раненых выросло до 10.