В Стамбуле мужчина протаранил людей на остановке, а потом напал на них с ножом

Новости Турции. ЧП в турецком Стамбуле: автобус протаранил остановку с пешеходами: погиб 1 человек, ещё 13 пострадали, среди них – двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совершив ДТП водитель автобуса вышел на улицу и напал на людей: ножевые ранения получили три человека. Затем мужчина бросился в море, его задержали.