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В Стамбуле мужчина протаранил людей на остановке, а потом напал на них с ножом

04 ноября 2019 13:23
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Новости Турции. ЧП в турецком Стамбуле: автобус протаранил остановку с пешеходами: погиб 1 человек, ещё 13 пострадали, среди них – двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле мужчина протаранил людей на остановке, а потом напал на них с ножом-1

Совершив ДТП водитель автобуса вышел на улицу и напал на людей: ножевые ранения получили три человека. Затем мужчина бросился в море, его задержали.

В Стамбуле мужчина протаранил людей на остановке, а потом напал на них с ножом-4

Был ли наезд на остановку предумышленным, предстоит выяснить правоохранителям. Пострадавших экстренно доставили в больницу.

# Нападение # Фотофакт

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