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Япония усилит контроль за въездом. Для каких стран введены дополнительные правила?

28 июня 2021 12:19
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Новости Японии. Правительство Японии усилит контроль за въездом в страну олимпийских команд из шести государств. Это страны, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса «Дельта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония усилит контроль за въездом. Для каких стран введены дополнительные правила?-1

Такие меры затронут сборные Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана. Спортсменам из этих стран потребуется ежедневно на протяжении недели сдавать тесты на наличие инфекции перед вылетом в Японию.

Япония усилит контроль за въездом. Для каких стран введены дополнительные правила?-4

Кроме того, на протяжении трех дней после прибытия им будет запрещено контактировать с кем-либо, кроме тренеров и участников своих команд.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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