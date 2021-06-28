Япония усилит контроль за въездом. Для каких стран введены дополнительные правила?

Новости Японии. Правительство Японии усилит контроль за въездом в страну олимпийских команд из шести государств. Это страны, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса «Дельта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие меры затронут сборные Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана. Спортсменам из этих стран потребуется ежедневно на протяжении недели сдавать тесты на наличие инфекции перед вылетом в Японию.