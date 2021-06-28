Противники Владимира Зеленского собираются провести митинг в День Конституции Украины

Новости Украины. Активисты украинского «Движения сопротивления капитуляции» намерены сообщить Владимиру Зеленскому о подозрении в госизмене. Публичное заявление прозвучит под окнами офиса президента Украины. Сторонники движения планируют провести митинг уже вечером 28 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине 28 июня – День Конституции. Зеленскому собираются предъявить обвинение в совершении преступления по статье 111 – «Государственная измена». Затем участники акции планируют сформировать доказательную базу и оформить общественный обвинительный акт. Материалы будут переданы в суд. Активисты движения призывают всех поддержать этот процесс.