В МИД РФ назвали автоголом слова посла Франции об интервью Лаврова

В Париже крайне избирательно относятся к свободе слова, что переходит в тенденцию, пишет ТАСС.

Представители МИД РФ указали на неаргументированную критику французского посла в РФ Николя де Ривьера по отношению к интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова France Télévisions. Отмечается, что если разговор касается российских корреспондентов, «универсальные ценности» Парижа внезапно видоизменяются и начинают напоминать репрессии.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Москва, в отличие от Парижа, предоставляет свободный доступ к информации и возможность для работы всем СМИ независимо от их редакционной политики.

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