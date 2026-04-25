Дизен раскритиковал Туска за шутку о русских на саммите ЕС

В Норвегии раскритиковали премьер-министра Польши Дональда Туска после его шутки об отсутствии на саммите ЕС государств, имеющих пророссийские взгляды, пишет РИА Новости.

По словам профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена, евродипломатия такая: «сидеть в комнате с людьми, с которыми вы уже договорились».

Туск оказался в неловком положении при попытке пошутить о России в ходе саммита ЕС.

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