Прямой эфир

Cильнейший ураган обрушился на Рим и Лацио: 2 человека погибли, около 10 пострадали

07 ноября 2016 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Cильнейший ураган обрушился в Италии на Рим и столичный регион Лацио. Два человека погибли. Это 25-летний уроженец Индии, в которого попала часть карниза, отлетевшая от одной из церквей. В Чезано пенсионера придавило упавшим деревом. Еще около 10 человек пострадали.

Сейчас в итальянской столице затоплены многие улицы, некоторые закрыты для движения. Повалены более 70 деревьев. Во Флоренции поднялся уровень воды в реках, и есть угроза затопления одного из старейших музеев Европы – галереи Уффици, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ураганы

Другие новости рубрики

Все новости
В Алма-Ате загорелась кровля пятиэтажного здания кинотеатра с бизнес-центром: 6 человек погибли
07 ноября 2016 10:57

В Алма-Ате загорелась кровля пятиэтажного здания кинотеатра с бизнес-центром: 6 человек погибли

Взрыв бытового газа в жилом доме в Иваново: погибли 6 человек, в том числе ребенок
06 ноября 2016 10:49

Взрыв бытового газа в жилом доме в Иваново: погибли 6 человек, в том числе ребенок

В США мужчина устроил резню, напав на соседей: погибли 3 человека, в том числе двое детей
06 ноября 2016 10:44

В США мужчина устроил резню, напав на соседей: погибли 3 человека, в том числе двое детей