Cильнейший ураган обрушился на Рим и Лацио: 2 человека погибли, около 10 пострадали

Новости Италии. Cильнейший ураган обрушился в Италии на Рим и столичный регион Лацио. Два человека погибли. Это 25-летний уроженец Индии, в которого попала часть карниза, отлетевшая от одной из церквей. В Чезано пенсионера придавило упавшим деревом. Еще около 10 человек пострадали.

Сейчас в итальянской столице затоплены многие улицы, некоторые закрыты для движения. Повалены более 70 деревьев. Во Флоренции поднялся уровень воды в реках, и есть угроза затопления одного из старейших музеев Европы – галереи Уффици, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.