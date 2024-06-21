В Словакии возбудят уголовное дело против бывших премьера и главы Минобороны

Они направили Киеву истребители МиГ-29 словацких ВВС и ЗРК «Куб». На баланс ВСУ техника поступила в марте 2023 года. Это мгновенно вызвало негодование общественности и политических кругов. В результате многомесячного аудита в военном ведомстве Словакии так и не удалось найти ни одного документа, который мог бы служить обоснованием для подобных действий. Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела. Экс-премьера и бывшего главу Министерства обороны подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении служебных обязанностей.

Напомним, Словакия, по словам ее президента, остается на стороне мира, а не войны. Братислава выступает против поставок оружия Киеву.