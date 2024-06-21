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В ЕС утвердили дату начала переговоров о членстве Украины и Молдовы в союзе

21 июня 2024 12:52
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Совет ЕС одобрил проведение переговоров о присоединении к ЕС Украины и Молдовы 25 июня. Это было принято на основе общей позиции ЕС и рамок для переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Европейская комиссия рекомендовала начать эти переговоры, учитывая, что Киев и Кишинев удовлетворяют ряду условий.

Украина и Молдова в 2022 году получили статус стран-кандидатов в члены ЕС, но это не означает их обязательного вступления в Евросоюз. Кандидатами в ЕС также являются Турция, Северная Македония, Черногория и Сербия, а последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году.
 

# Международная политика

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