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На автобусной остановке в Иерусалиме произошёл теракт

30 ноября 2023 09:48
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Три человека погибли в результате теракта в Иерусалиме, в том числе16-летняя девочка. Не менее восьми получили ранения. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На автобусной остановке в Иерусалиме произошёл теракт-1

Одна из них – 24-летняя девушка. Личности других устанавливают. ЧП произошло на въезде в город. По словам очевидцев, двое неизвестных открыли огонь на автобусной остановке. Злоумышленников ликвидировали силовики.

Момент атаки заснял один из прохожих. Видно, как люди в панике пытались покинуть остановку. Иные подробности инцидента уточняются.

# Теракт # Фотофакт

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