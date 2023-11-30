На автобусной остановке в Иерусалиме произошёл теракт

Три человека погибли в результате теракта в Иерусалиме, в том числе16-летняя девочка. Не менее восьми получили ранения. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из них – 24-летняя девушка. Личности других устанавливают. ЧП произошло на въезде в город. По словам очевидцев, двое неизвестных открыли огонь на автобусной остановке. Злоумышленников ликвидировали силовики.

Момент атаки заснял один из прохожих. Видно, как люди в панике пытались покинуть остановку. Иные подробности инцидента уточняются.