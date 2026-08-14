Австрия ввела субсидию в размере 18 центов на литр топлива

Война на Ближнем Востоке и рост цен на топливо создают серьезное давление на австрийских фермеров. Государство ввело субсидию в размере 18 центов на литр топлива – она будет действовать в 2026 и 2027 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако урожая в нынешнем сезоне, а значит, и доходов, может попросту не хватить: за последние полгода многие регионы Австрии столкнулись с самой сильной за 140 лет засухой. Эксперты оценили перспективы и предупреждают, что урожай может сократиться на 30%. На фоне резко подорожавших дизеля и удобрений многие фермеры признают: их источники финансирования оказались под серьезной угрозой.

Мария Труннер, фермер: Дополнительные расходы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, просто огромны. В такой трактор, как этот, помещается чуть больше 200 литров дизеля – и этого хватает лишь на один полный рабочий день вспашки.

Норберт Вальтер, глава Венской сельскохозяйственной палаты:

Я считаю, что этот год выдался крайне тяжелым – мы переживаем сильнейшую засуху. И, конечно, нам хотелось бы видеть более существенную финансовую поддержку для фермеров.

Несмотря на топливную субсидию, расходы на эксплуатацию тракторов для многих фермеров остаются слишком высокими – это подталкивает некоторых из них отказываться от выращивания пшеницы в пользу овощных культур, требующих меньше техники. Впрочем, овощам нужно больше осадков, а именно этого в 2026 году особенно не хватает. Тяжелые времена настали не только для фермеров Австрии, но и для аграриев большей части Европы.