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В России продлят безвиз для иностранных болельщиков

17 июля 2018 07:28
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Новости России. В стране продлят безвизовый режим для иностранных болельщиков, приезжавших на матчи чемпионата мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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В России продлят безвиз для иностранных болельщиков-1

Те, у кого есть оформленный паспорт болельщика, смогут многократно посещать Россию до конца 2018 года.

В России продлят безвиз для иностранных болельщиков-4

Такое решение было принято после окончания мирового первенства. Власти рассчитывают таким образом привлечь в страну больше туристов. Тем более, что многие гости чемпионата уже выражали желание приехать в Россию еще не раз и показать ее своим друзьям и семьям.

# Туризм # Фотофакт

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