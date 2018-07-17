В России продлят безвиз для иностранных болельщиков

Новости России. В стране продлят безвизовый режим для иностранных болельщиков, приезжавших на матчи чемпионата мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, у кого есть оформленный паспорт болельщика, смогут многократно посещать Россию до конца 2018 года.

Такое решение было принято после окончания мирового первенства. Власти рассчитывают таким образом привлечь в страну больше туристов. Тем более, что многие гости чемпионата уже выражали желание приехать в Россию еще не раз и показать ее своим друзьям и семьям.