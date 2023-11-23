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В результате стрельбы в американской Филадельфии погибли 2 человека, 5 ранены

23 ноября 2023 10:52
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Два человека были убиты, еще пятеро получили ранения в результате перестрелки вспыхнувшей в Филадельфии. По словам медиков все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате стрельбы в американской Филадельфии погибли 2 человека, 5 ранены-1

По данным полиции, это было похоже на настоящий бой, так как было произведено около 80 выстрелов, а несколько машин буквально изрешечены пулями. На месте происшествия были найдены четыре пистолета и одно ружье, а также наркотики. Это дает следователям основание думать, что все произошедшее является войной наркобанд за сферы влияния. С начала года в Филадельфии в результате стрельбы было убито 372 человека.

# Стрельба в США # Фотофакт

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