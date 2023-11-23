Запланированное на 23 ноября перемирие в секторе Газа пришлось отложить

Обещанное четырехдневное перемирие в секторе Газа, которое должно было начаться 23 ноября, отложено по крайней мере до пятницы. Об этом заявили в МИД Катара, который является посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответственно, переносится и обмен заложниками, так как представители движения в последний момент решили внести изменения в заключенное накануне соглашение, согласно которому они должны освободить 59 израильских заложников, захваченных 7 октября. Между тем в Минобороны Израиля сообщили, что за сутки нанесли авиаудары по 300 объектам ХАМАС и уничтожили очередную сеть тайных тоннелей.