Запланированное на 23 ноября перемирие в секторе Газа пришлось отложить

Обещанное четырехдневное перемирие в секторе Газа, которое должно было начаться 23 ноября, отложено по крайней мере до пятницы. Об этом заявили в МИД Катара, который является посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.