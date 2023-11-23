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Запланированное на 23 ноября перемирие в секторе Газа пришлось отложить

23 ноября 2023 10:51
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Обещанное четырехдневное перемирие в секторе Газа, которое должно было начаться 23 ноября, отложено по крайней мере до пятницы. Об этом заявили в МИД Катара, который является посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированное на 23 ноября перемирие в секторе Газа пришлось отложить-1

Соответственно, переносится и обмен заложниками, так как представители движения в последний момент решили внести изменения в заключенное накануне соглашение, согласно которому они должны освободить 59 израильских заложников, захваченных 7 октября. Между тем в Минобороны Израиля сообщили, что за сутки нанесли авиаудары по 300 объектам ХАМАС и уничтожили очередную сеть тайных тоннелей.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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