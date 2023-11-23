Германия перебросит в Литву около 3 тысяч солдат – посол ФРГ в Вильнюсе

Германия перебросит в Литву около трех тысяч солдат и 200 человек обслуживающего персонала. Об этом заявил посол ФРГ в Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам дипломата, переброска военных будет происходить постепенно. Уже в декабре утвердят детальный план работ по размещению бригады союзников, а во второй половине 2024 года планируется подписать межправительственное соглашение о ее дислокации. Отметим, что именно в Литве находится наибольшее число военных объектов НАТО в странах Балтии. Кроме того, там размещен и единственный крупный военный склад Альянса в регионе.

Однако власти Вильнюса не единственные, кто ставит страну на рельсы милитаризации. В гонке вооружений не отстает и Польша. Там ждут новые поставки танков. Также Варшава формирует шесть новых дивизий, четыре из которых уже находятся у наших рубежей.