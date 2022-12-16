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В пригороде Лиона сгорели 10 человек, в том числе 5 детей

16 декабря 2022 13:27
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Новости Франции. Десять человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет, погибли в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном жилом доме в пригороде Лиона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пригороде Лиона сгорели 10 человек, в том числе 5 детей -1

14 жителей получили сильные ожоги, четверо находятся в критическом состоянии. Как сообщается, огонь загорелся на четвертом этаже, затем быстро охватил все здание. С пламенем боролись около 200 пожарных. Причина ЧП пока неизвестна. Рассматриваются все версии, в том числе поджог, так как сгоревший дом находится в весьма неблагополучном квартале.

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# Пожар # Новости Франции # Фотофакт

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