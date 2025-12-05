В Польше растёт число граждан, выступающих за выход из ЕС

Все больше поляков выступает против евроинтеграции. Согласно данным опроса, каждый четвертый житель страны сегодня хотел бы видеть государство вне Евросоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уровню евроскептицизма Польша занимает второе место, уступая лишь Франции. Ранее глава МИД Радослав Сикорский выступил с резкой критикой в адрес президента Кароля Навроцкого. Главу республики обвинили в подготовке психологической и политической почвы для выхода Польши из ЕС.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

Польша вне ЕС будет не только беднее, но и менее защищенной, изолированной и более уязвимой для вторжения. Фермеры мгновенно потеряют субсидии и доступ к европейскому рынку, а специалистам придется проходить сложную процедуру признания дипломов. Если вы действительно патриот, задумайтесь о последствиях своих слов, а не играйте на страхах людей.

Эти обвинения звучат на фоне нарастающей неприязни к политике Брюсселя со стороны польского президента и его окружения. Навроцкий считает, что Европейский союз не может указывать суверенным государствам, как им решать вопросы нацбезопасности.