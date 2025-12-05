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Премьер Бельгии выдвинул требования ЕК для передачи активов РФ

05 декабря 2025 11:11
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Премьер Бельгии выдвинул требования ЕК для передачи активов РФ-0

Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер сообщил, что Брюссель согласен передать замороженные российские активы Европейской комиссии только при выполнении ряда условий. Об этом пишет ТАСС.

Он требует юридических гарантий от всех стран ЕС по разделению финансовых рисков и равных правил экспроприации имущества во всех государствах союза.

Его речь в парламенте была встречена аплодисментами. Вечером 5 декабря Де Вевер проведет закрытую встречу с Урсулой фон дер Ляйен и Фридрихом Мерцем, на которой будет обсуждаться смягчение условий. Основная дискуссия по плану состоится на саммите ЕС 18-19 декабря.

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро российских активов, большинство из которых хранятся в Euroclear. Посол России в Бельгии Денис Гончар называет возможную экспроприацию «воровством» и угрожает немедленным ответом со стороны Москвы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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