Шойгу предупредил о планах Польши по захвату Западной Украины

Польские власти намерены создать польско-украинское соединение якобы для обеспечения безопасности, а на деле – для последующей оккупации Западной Украины. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Глава оборонного ведомства обратил внимание, что Польша уже давно стала инструментом антироссийской политики Штатов. Шойгу отметил, что польские власти открыто заявляют о намерении создать в стране самую мощную армию на континенте. В масштабе приобретается вооружение у Америки, Великобритании, Республики Корея. Министр уточнил, что речь идет о танках, артиллерийских системах, средствах противовоздушной обороны и боевой авиации.

Шойгу также сообщил, что у границ Союзного государства размещены порядка 360 тыс. военных НАТО, 8 тысяч единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолетов.

Ранее глава польского Минобороны сообщил о решении разместить у белорусской границы еще больше военных и боевых вертолетов. Тогда речь шла 1 тыс. военных. В МВД Польши в среду, 9 августа, заявили, что к границам Беларуси направят еще две тысячи солдат.