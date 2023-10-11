Главы МИД Беларуси и Кыргызстана встретились в Бишкеке

Укрепление связей в АПК и промышленности обсудили главы МИД Беларуси и Кыргызстана на встрече в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министры подчеркнули стратегический характер отношений двух стран, взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия по широкому кругу направлений. Сергей Алейник прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Оно будет предварять Саммит глав Содружества Независимых Государств.