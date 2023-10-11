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Большинство поляков не верят в честность выборов

11 октября 2023 13:39
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Новости Польши. Более половины поляков считают нынешнюю избирательную кампанию несправдливой. Об этом говорят результаты опроса, проведенного крупным национальным социологическим институтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство поляков не верят в честность выборов-1

Как выяснилось, так думают более 56 % жителей страны. 38 % респондентов уверены, что далеко не для всех участников предвыборной гонки созданы равные условия. Больше всего не верят в честность предстоящих парламентских выборов сторонники оппозиции – 82%. Наиболее критично оценили предвыборную борьбу люди в возрасте 50-59 лет – 76 % считают, что правящая партия «Право и справедливость» использует весь административный ресурс, чтобы обеспечить себе победу. Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Поляки изберут 460 депутатов и 100 сенаторов сроком на четыре года.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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