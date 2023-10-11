Большинство поляков не верят в честность выборов

Как выяснилось, так думают более 56 % жителей страны. 38 % респондентов уверены, что далеко не для всех участников предвыборной гонки созданы равные условия. Больше всего не верят в честность предстоящих парламентских выборов сторонники оппозиции – 82%. Наиболее критично оценили предвыборную борьбу люди в возрасте 50-59 лет – 76 % считают, что правящая партия «Право и справедливость» использует весь административный ресурс, чтобы обеспечить себе победу. Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Поляки изберут 460 депутатов и 100 сенаторов сроком на четыре года.