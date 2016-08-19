В Нью-Джерси столкнулись два автобуса: один человек погиб, несколько в реанимации

Новости США. По меньшей мере один человек погиб в результате ДТП в США. Сообщается, что столкнулись два автобуса на трассе в Нью-Джерси. Ещё несколько человек в экстренном порядке доставили в больницу соседнего города.

Место аварии оцепили полицейские и пожарные. Что же послужило причиной трагедии – пока неизвестно. Первая и единственная версия следствия – водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.