Прямой эфир

В Нью-Джерси столкнулись два автобуса: один человек погиб, несколько в реанимации

19 августа 2016 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. По меньшей мере один человек погиб в результате ДТП в США. Сообщается, что столкнулись два автобуса на трассе в Нью-Джерси. Ещё несколько человек в экстренном порядке доставили в больницу соседнего города.

Место аварии оцепили полицейские и пожарные. Что же послужило причиной трагедии – пока неизвестно. Первая и единственная версия следствия – водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария в США

Другие новости рубрики

Все новости
Голландия готовится к референдуму о членстве в Европейском союзе
19 августа 2016 11:51

Голландия готовится к референдуму о членстве в Европейском союзе

Предвыборная гонка в США: в пяти городах страны появились статуи обнаженного Дональда Трампа
19 августа 2016 11:45

Предвыборная гонка в США: в пяти городах страны появились статуи обнаженного Дональда Трампа

Белорусское посольство в Анкаре рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Турцию
19 августа 2016 11:16

Белорусское посольство в Анкаре рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Турцию