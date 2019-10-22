В новозеландском Окленде вспыхнул пожар на крыше высотного здания

Новости Новой Зеландии. В центре новозеландского Окленда на крыше строящейся высотки вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все рабочие экстренно покинули здание, а район ЧП был перекрыт. В целях обеспечения безопасности были эвакуированы люди из соседних зданий.

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Причины возникновения пожара устанавливают следователи.