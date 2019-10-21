Все австралийские газеты вышли с «закрытыми» первыми полосами: что это значит

Новости Австралии. Беспрецедентная акция протеста: все австралийские газеты 21 октября вышли с «закрытыми» первыми полосами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глядя на выпуски, создаётся впечатление, будто по материалам прошлась рука цензора, который закрасил весь неугодный текст.

Всего в акции в защиту свободы прессы приняли 20 национальных газет и 17 медиакомпаний. Таким образом, СМИ выражают недовольство действиями правительства, которое принимает законы, усложняющие доступ репортёров к информации.