«Поиски продолжаются». Новые подробности об авиакатастрофе в Индонезии, где пассажирский самолёт упал в море

Новости Индонезии. Подробности авиакатастрофы в Индонезии. Стало известно точное количество людей на борту потерпевшего крушения Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности там находились 62 человека – 50 пассажиров, включая 7 детей, и 12 членов экипажа. На месте трагедии развернута масштабная поисково-спасательная операция. В район ЧП стянуты семь кораблей морской и береговой охраны. Координаты самолета переданы всем судам в районе крушения.

Лайнер, выполнявший внутренний рейс, упал в Яванское море недалеко от Джакарты. Связь с ним была потеряна вскоре после взлета. Буквально за минуту Boeing потерял более 3 000 метров высоты. Услышав два взрыва, в море вышли рыбаки. Они же обнаружили спутанный моток кабеля и проводов, который предположительно является частью пропавшего лайнера. Багус Пурухито, начальник Индонезийского национального поисково-спасательного агентства:

Мы получили информацию от местных жителей, что они нашли часть обломков. Эти обломки были отправлены на остров Ланканг, возле которого была потеряна связь с самолетом. Мы до сих пор не знаем, что именно это за обломки, но поиски продолжаются спасательными группами. Позже они будут опознаны Национальным транспортным комитетом по безопасности.

В аэропорту города Понтианак, куда должен был прибыть пропавший самолет, работают психологи. Родственники пассажиров в тревожном состоянии ждут новостей.