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В Мюнхене начали отключать фонтаны из-за нехватки воды

04 июля 2026 08:03
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Власти Мюнхена вводят экстренные меры по экономии воды. В городе сокращают время работы фонтанов. Это самая серьезная нехватка водных ресурсов с начала 70-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мюнхене начали отключать фонтаны из-за нехватки воды-2

Из-за рекордной жары и почти полного отсутствия весенних осадков уровень грунтовых вод опустился до критической отметки. Емкости водозаборов исчерпаны. Из 150 фонтанов в городе отключат 10 самых водоемких. Еще 56 ограничат по времени работы. Помимо водных установок, под ограничения попали полив зеленых зон, мытье окон в муниципальных зданиях и тренировки пожарных. Власти призывают жителей сократить потребление воды. 

# Германия

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