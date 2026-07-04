В Мюнхене начали отключать фонтаны из-за нехватки воды

Власти Мюнхена вводят экстренные меры по экономии воды. В городе сокращают время работы фонтанов. Это самая серьезная нехватка водных ресурсов с начала 70-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за рекордной жары и почти полного отсутствия весенних осадков уровень грунтовых вод опустился до критической отметки. Емкости водозаборов исчерпаны. Из 150 фонтанов в городе отключат 10 самых водоемких. Еще 56 ограничат по времени работы. Помимо водных установок, под ограничения попали полив зеленых зон, мытье окон в муниципальных зданиях и тренировки пожарных. Власти призывают жителей сократить потребление воды.