В Москве сгорел склад: во время тушения погибли 8 пожарных

Новости России. В московском Гольяново в результате мощного пожара выгорел склад пластмассовых изделий. Сражаясь с огнем, погибли 8 спасателей. Они работали на крыше здания, чтобы создать водяную завесу для охлаждения газовых баллонов.

Во время обрушения кровли из-за плотного задымления и сильного пламени, спасатели не смогли покинуть здание.

Надежда на их спасения теплилась до последнего. Несколько часов назад, когда пожар был потушен, тела всех извлекли из-под обломков. Предполагается, что причиной инцидента стало нарушение мер безопасности владельцем склада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.