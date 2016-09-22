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Крушение вертолета Ми-8 в Подмосковье: предполагаемая причина – отказ двигателя

22 сентября 2016 10:20
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Новости России. Вероятной причиной крушения вертолета в Подмосковье назвали отказ одного из двигателей. Такова основная версия причин трагедии, которая произошла поздно вечером накануне.

Ми-8 может лететь и с одним мотором, однако в этот момент вертолет скорее всего выполнял маневр и один двигатель не справился с нагрузкой.

Напомним, Ми-8 рухнул во время проведения учебно-тренировочного полета. Погибли три члена экипажа. В хвосте и кабине вертолета обнаружили черные ящики. Бортовые самописцы переданы специалистам, и только после расшифровки станет известна точная причина катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Крушение

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