Прямой эфир

Вынесен самый суровый приговор за участие в штурме Капитолия – 22 года тюрьмы

06 сентября 2023 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Самый суровый приговор за роль в беспорядках при штурме Капитолия вынесен в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суд столичного округа Колумбия приговорил бывшего главаря ультраправой группировки по названием «Гордые парни» Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения.

Вынесен самый суровый приговор за участие в штурме Капитолия – 22 года тюрьмы-1

Чуть ранее стал известен вердикт в отношении другого видного участника группировки – он получил 18 лет заключения, это стало вторым по строгости решением суда.

Напомним, в январе 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Работа Конгресса прерывалась на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый глава Минобороны Украины может попасть под следствие, едва заняв свою должность
06 сентября 2023 06:25

Новый глава Минобороны Украины может попасть под следствие, едва заняв свою должность

Над Брянской областью сбит БПЛА ВСУ самолётного типа
06 сентября 2023 06:03

Над Брянской областью сбит БПЛА ВСУ самолётного типа

Армения не собирается вступать в НАТО – замглавы МИД страны
05 сентября 2023 16:50

Армения не собирается вступать в НАТО – замглавы МИД страны