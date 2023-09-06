Новости США. Самый суровый приговор за роль в беспорядках при штурме Капитолия вынесен в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суд столичного округа Колумбия приговорил бывшего главаря ультраправой группировки по названием «Гордые парни» Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения.

Чуть ранее стал известен вердикт в отношении другого видного участника группировки – он получил 18 лет заключения, это стало вторым по строгости решением суда.

Напомним, в январе 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Работа Конгресса прерывалась на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.