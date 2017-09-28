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США ликвидируют свое химическое оружие к 2023 году

28 сентября 2017 08:39
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Новости США. США попрощаются с химическим оружием к 2023 году – пообещали в Госдепартаменте страны. Речь идет о военных запасах на базах в штатах Колорадо и Кентукки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США ликвидируют свое химическое оружие к 2023 году-1

В соответствии с выводами американской Ассоциации по контролю над вооружениями, Соединенные Штаты к настоящему времени ликвидировали примерно 90% своего запаса боевых отравляющих веществ – порядка 28 тысяч тонн. 27 сентября Россия сообщила о ликвидации последней капли своего химоружия.

# Фотофакт # США

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