США ликвидируют свое химическое оружие к 2023 году

Новости США. США попрощаются с химическим оружием к 2023 году – пообещали в Госдепартаменте страны. Речь идет о военных запасах на базах в штатах Колорадо и Кентукки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. США попрощаются с химическим оружием к 2023 году – пообещали в Госдепартаменте страны. Речь идет о военных запасах на базах в штатах Колорадо и Кентукки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соответствии с выводами американской Ассоциации по контролю над вооружениями, Соединенные Штаты к настоящему времени ликвидировали примерно 90% своего запаса боевых отравляющих веществ – порядка 28 тысяч тонн. 27 сентября Россия сообщила о ликвидации последней капли своего химоружия.