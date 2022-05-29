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В Мексике будущий урожай под угрозой. Часть удобрений раньше импортировали из России и Беларуси

29 мая 2022 10:19
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Новости Мексики. В Мексике будущий урожай оказался под угрозой, а местные фермеры могут остаться без прибыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кризис на рынке удобрений, которые подорожали почти в два раза, поставил в сложную ситуацию аграрный сектор.

В Мексике будущий урожай под угрозой. Часть удобрений раньше импортировали из России и Беларуси-1

Как сообщают местные власти, в стране производится около 2 миллионов тонн удобрений, при необходимости – в три раза больше. Раньше недостающую часть импортировали в основном из России и Беларуси, но из-за перебоев с поставками стоимость резко взлетела. На этом фоне власти пообещали нарастить собственное производство. Однако, как говорят сами аграрии, никаких конкретных шагов в этом направлении правительство не предпринимает.

# Экономический кризис # Фотофакт

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