В Мексике будущий урожай под угрозой. Часть удобрений раньше импортировали из России и Беларуси

Новости Мексики. В Мексике будущий урожай оказался под угрозой, а местные фермеры могут остаться без прибыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кризис на рынке удобрений, которые подорожали почти в два раза, поставил в сложную ситуацию аграрный сектор.

Как сообщают местные власти, в стране производится около 2 миллионов тонн удобрений, при необходимости – в три раза больше. Раньше недостающую часть импортировали в основном из России и Беларуси, но из-за перебоев с поставками стоимость резко взлетела. На этом фоне власти пообещали нарастить собственное производство. Однако, как говорят сами аграрии, никаких конкретных шагов в этом направлении правительство не предпринимает.