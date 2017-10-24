Прямой эфир

В Малайзии столкнулись два автобуса: есть жертвы

24 октября 2017 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Малайзии. В результате столкновения двух автобусов в Малайзии погибли не менее 8 человек. Еще более 30 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 Авария со смертельным исходом произошла в штате Пинанг на юго-западе страны. Одно из транспортных средств, в котором находились рабочие из Индонезии и Непала, было вынуждено остановиться из-за проблем с двигателем. Водитель следовавшего за ним автобуса этого не заметил и не успел вовремя затормозить.

# Авария

Другие новости рубрики

Все новости
В США женщина открыла стрельбу на парковке у военной базы
24 октября 2017 08:21

В США женщина открыла стрельбу на парковке у военной базы

Журналистку «Эха Москвы» после операции погрузили в искусственную кому
23 октября 2017 18:49

Журналистку «Эха Москвы» после операции погрузили в искусственную кому

В Польши двое мужчин погибли, бросив в костер снаряд времен Второй мировой войны
23 октября 2017 14:50

В Польши двое мужчин погибли, бросив в костер снаряд времен Второй мировой войны