В Малайзии столкнулись два автобуса: есть жертвы

Новости Малайзии. В результате столкновения двух автобусов в Малайзии погибли не менее 8 человек. Еще более 30 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария со смертельным исходом произошла в штате Пинанг на юго-западе страны. Одно из транспортных средств, в котором находились рабочие из Индонезии и Непала, было вынуждено остановиться из-за проблем с двигателем. Водитель следовавшего за ним автобуса этого не заметил и не успел вовремя затормозить.