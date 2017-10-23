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В Польши двое мужчин погибли, бросив в костер снаряд времен Второй мировой войны

23 октября 2017 14:50
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Новости Польши. Двое мужчин погибли в Польше, бросив в костер снаряд времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в городке Воля Гужаньска. Местные обнаружили снаряд в лесу и решили его обезвредить. Нагревшись, боеприпас взорвался.

Один из поляков скончался на месте. Его друг умер от полученных ранений в больнице спустя несколько часов после госпитализации. При обыске в домах погибших было обнаружено множество предметов времен Второй мировой войны.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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