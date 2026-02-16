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В секторе Газа число погибших с начала конфликта в октябре 2023-го превысило 72 тыс.

16 февраля 2026 06:04
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В секторе Газа число погибших с начала конфликта в октябре 2023 года превысило 72 тысячи. Ранены более 171 тысячи. За последние двое суток в больницы доставлены два тела и 15 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В секторе Газа число погибших с начала конфликта в октябре 2023-го превысило 72 тыс.-2

С момента введения режима прекращения огня в октябре 2025 года погиб 591 палестинец, еще более полутора тысяч получили ранения. Израильские военные сообщили, что ликвидировали двух боевиков на севере Газы. По данным ЦАХАЛ, они пересекли так называемую «Желтую линию» и представляли непосредственную угрозу. Подразделения Южного командования продолжают оставаться на позициях в соответствии с условиями перемирия. В то же время палестинское агентство WAFA сообщает о новых жертвах среди мирного населения – ранены пожилые люди и дети в южных и центральных районах сектора. Таким образом, несмотря на действующее перемирие, ситуация в Газе остается напряженной, а число жертв продолжает расти.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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