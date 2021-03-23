В Колорадо мужчина устроил стрельбу в супермаркете. Погибли 10 человек, в том числе полицейский

Новости США. В супермаркете штата Колорадо произошла стрельба. Жертвами кровавой бойни стали 10 человек, среди них сотрудник полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный мужчина открыл огонь возле магазина, после чего переместился внутрь здания. Началась паника. Люди пытались спрятаться кто где может.

Первым на вызов прибыл 51-летний правоохранитель. Офицер попытался остановить стрелка, но был убит. Спустя примерно полтора часа с начала бойни подозреваемый в нападении был задержан. Его личность пока не раскрывается.

Судя по кадрам, злоумышленник в ходе перестрелки получил ранение. Одетого в одни лишь шорты его вывели в наручниках к машине скорой помощи.