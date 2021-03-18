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Подробности стрельбы в Джорджии. Что известно о подозреваемом?

18 марта 2021 09:45
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Новости США. Новые подробности серии вооруженных нападений в американской Джорджии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открывшему стрельбу в трех массажных салонах предъявили обвинения в убийстве восьми человек. 21-летний подозреваемый находится в следственном изоляторе и ожидает суда.

Подробности стрельбы в Джорджии. Что известно о подозреваемом?-1

Большинство жертв нападения – выходцы из азиатских стран, в связи с чем преступления могут быть квалифицированы как совершенные на почве национальной ненависти. Такая версия пока не исключается. Сам же подозреваемый расовую подоплеку своих действий отрицает. Кроме того, он заявил, что страдает от сексуальной зависимости. Расследование громкого дела продолжается.

# Стрельба в США # Фотофакт

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