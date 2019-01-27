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В Китае для посетителей открыли ледяные пещеры

27 января 2019 12:27
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Новости Китая. Новая захватывающая дух природная достопримечательность располагается прямо в горе в провинции Шаньси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Китае для посетителей открыли ледяные пещеры-1

Эти пещеры осваивались учеными около 16 лет, а теперь их может посетить каждый желающий. Стены и пол здесь покрыты толстым слоем льда, а большие сосульки свисают от потолка до пола.

В Китае для посетителей открыли ледяные пещеры-4

Кстати, зима здесь даже летом. В честь предстоящих в Китае новогодних праздников достопримечательности добавили еще больше сказки, осветив пещеры в яркие цвета.

# Необычное # Фотофакт

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