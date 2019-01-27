В Китае для посетителей открыли ледяные пещеры

Новости Китая. Новая захватывающая дух природная достопримечательность располагается прямо в горе в провинции Шаньси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти пещеры осваивались учеными около 16 лет, а теперь их может посетить каждый желающий. Стены и пол здесь покрыты толстым слоем льда, а большие сосульки свисают от потолка до пола.