В Китае для посетителей открыли ледяные пещеры

Новости Китая. Новая захватывающая дух природная достопримечательность располагается прямо в горе в провинции Шаньси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Новая захватывающая дух природная достопримечательность располагается прямо в горе в провинции Шаньси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти пещеры осваивались учеными около 16 лет, а теперь их может посетить каждый желающий. Стены и пол здесь покрыты толстым слоем льда, а большие сосульки свисают от потолка до пола.
Кстати, зима здесь даже летом. В честь предстоящих в Китае новогодних праздников достопримечательности добавили еще больше сказки, осветив пещеры в яркие цвета.