В Бельгии из-за лесного пожара взорвались снаряды времен Второй мировой войны

Около 10 снарядов времен Второй мировой войны взорвались в бельгийском заповеднике От‑Фань из‑за лесного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя охватило три тысячи гектаров и заставило 600 человек покинуть свои дома. При этом, как отмечается, взрывы не представляли угрозы для пожарных. Рекордная жара и продолжительные засухи вскрыли в Европе новую проблему: из‑за высокой температуры происходит детонация боеприпасов, а из обмелевших рек появляются остовы затонувшей военной техники – нередко вместе с боекомплектами.