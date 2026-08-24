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В Бельгии из-за лесного пожара взорвались снаряды времен Второй мировой войны

24 августа 2026 07:32
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Около 10 снарядов времен Второй мировой войны взорвались в бельгийском заповеднике От‑Фань из‑за лесного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя охватило три тысячи гектаров и заставило 600 человек покинуть свои дома. При этом, как отмечается, взрывы не представляли угрозы для пожарных. Рекордная жара и продолжительные засухи вскрыли в Европе новую проблему: из‑за высокой температуры происходит детонация боеприпасов, а из обмелевших рек появляются остовы затонувшей военной техники – нередко вместе с боекомплектами.

# Бельгия # Новости Бельгии

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