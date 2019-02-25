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В Канаде мощный ураган срывает крыши и валит деревья

25 февраля 2019 08:50
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Новости Канады. На востоке Канады ураган оставил без электричества 30 тысяч потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на провинцию Онтарио. Скорость порывов ветра достигает 120 километров в час.

В Канаде мощный ураган срывает крыши и валит деревья-1

Кроме этого стихия срывает крыши малоэтажных домов, валит деревья и рекламные конструкции. Аварийные бригады устраняют обрывы на электросетях, однако сроки завершения работ не уточняются.

В Канаде мощный ураган срывает крыши и валит деревья-4

По прогнозам синоптиков, ураганный ветер станет слабеть в течение дня.

# Ураганы # Фотофакт

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