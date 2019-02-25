В Канаде мощный ураган срывает крыши и валит деревья

Новости Канады. На востоке Канады ураган оставил без электричества 30 тысяч потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на провинцию Онтарио. Скорость порывов ветра достигает 120 километров в час.
Новости Канады. На востоке Канады ураган оставил без электричества 30 тысяч потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на провинцию Онтарио. Скорость порывов ветра достигает 120 километров в час.
Кроме этого стихия срывает крыши малоэтажных домов, валит деревья и рекламные конструкции. Аварийные бригады устраняют обрывы на электросетях, однако сроки завершения работ не уточняются.
По прогнозам синоптиков, ураганный ветер станет слабеть в течение дня.